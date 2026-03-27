L’azienda tedesca Henkel ha confermato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Olaplex, società quotata al Nasdaq. La notizia, già anticipata a gennaio, ora viene resa ufficiale. La transazione prevede il passaggio di proprietà di Olaplex a Henkel, senza dettagli immediati sui termini economici dell’accordo.

Se n’era già parlato a gennaio, ma ora sembra essere ufficiale. L’azienda tedesca Henkel ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Olaplex, quotata al Nasdaq. L’operazione, da 1,4 miliardi di dollari, sarà necessaria a rafforzare il proprio segmento premium nel settore dell’ haircare. Così, Henkel rileva la società a un prezzo di 2,06 dollari per azione in contanti, per un valore complessivo del capitale netto pari a 1,4 miliardi di dollari, rappresentando un premio di circa il 55% rispetto al prezzo di chiusura di ieri e di circa il 45% rispetto alla media degli ultimi 30 giorni. Olaplex passa ad Henkel (per risollevare l’haircare). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Si, è ufficiale: Olaplex passa ad Henkel

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