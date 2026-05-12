Un giovane è stato arrestato nel Fortore con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e dispositivi per il consumo. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati oltre 160 grammi tra hashish, marijuana e cannabis cristallizzata, oltre a bilancini di precisione e più di 3.000 euro in contanti. La polizia ha inoltre trovato vaporizzatori illegali in casa dell'arrestato.

Rione Don Guanella: detengono armi. La Polizia di Stato denuncia due persone Trump attacca Papa Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo i cattolici”. La replica del Vaticano Sicurezza nei cantieri, il committente è sempre responsabile? Obblighi, controlli e rischi Sequestrati oltre 160 grammi di hashish, marijuana, cannabis cristallizzata, bilancini di precisione e più di 3mila euro in contanti Continua senza sosta l’azione di vigilanza del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, questa volta impegnati nel contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Il giovane aveva abilmente nascosto le droghe in diverse parti della casa, ma non sono sfuggite agli occhi attenti ed alla perspicacia dei Carabinieri, come all’infallibile fiuto del cane “Luna”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Hashish, marijuana e vaporizzatori illegali in casa: giovane arrestato nel Fortore

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