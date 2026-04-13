Nella giornata del 13 aprile 2026, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, un 35enne italiano e un 27enne marocchino, a Milano. Durante l’operazione sono stati trovati hashish, marijuana e coltelli con tracce di droga all’interno di un’abitazione e di un box in zona Buccinasco. L’arresto è stato eseguito con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Milano, 13 aprile 2026 – Un 35enne italiano e un 27enne di nazionalità marocchina sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dalla Polizia di Stato a Milano. Ieri pomeriggio (domenica 12 aprile) gli agenti delle volanti del commissariato Monforte Vittoria, sono intervenuti in piazzale Susa angolo via Romagna, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che ostacolava la circolazione stradale. I poliziotti, immediatamente accorsi sul posto, hanno fermato il 35enne e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di una busta contenente 42 grammi di cocaina. Nella sua abitazione a Buccinasco (in provincia di Milano), gli agenti hanno inoltre rinvenuto 281 grammi di hashish, 455 grammi di marijuana e due coltelli sporchi di sostanza stupefacente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hashish, marijuana e coltelli sporchi di droga: arrestato 35enne. Lo stupefacente stipato in casa e nel box a Buccinasco

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