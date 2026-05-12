Hantavirus una persona in isolamento all' ospedale Sacco di Milano

A Milano, un turista britannico è stato portato all’ospedale Sacco e messo in isolamento dopo essere stato identificato come contatto a rischio di hantavirus. L’uomo avrebbe viaggiato su un volo da Sant’Elena a Johannesburg, durante il quale si trovava anche la moglie della prima vittima del focolaio scoppiato su una nave da crociera. I dettagli sulla sua condizione non sono stati comunicati.

È stato rintracciato a Milano (e isolato all’ospedale Sacco) il turista britannico che viene considerato un contatto a rischio contagio da hantavirus poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima del focolaio scoppiato a bordo della nave da.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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