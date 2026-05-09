A Padova una persona è in quarantena dopo aver viaggiato da Johannesburg, dove si è imbarcata su un aereo. La quarantena è stata decisa come misura precauzionale. La persona ha salito l’aereo per pochi minuti prima del decollo. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno adottato le procedure del caso per prevenire eventuali rischi di diffusione dell’Hantavirus. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sulla condizione attuale.

PADOVA - È in quarantena a Padova uno dei passeggeri che a Johannesburg si è imbarcato su un aereo a bordo del quale era salita, seppur per pochi minuti prima del decollo, la donna poi deceduta per un'infezione da hantavirus. L'uomo, un sudafricano arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile scorso, è tenuto ora sotto osservazione dal personale sanitario. Stefani: «Misura adottata in via precauzionale» L'uomo non presenta, allo stato attuale, alcun sintomo, come riferisce il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, che ha dichiarato: «Il cittadino è collaborativo e gode di buona salute. Il contatto con la persona deceduta non è stato né ravvicinato, né prolungato.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Hantavirus, una persona in quarantena a Padova. Stefani: «Isolamento precauzionale». Come sta

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