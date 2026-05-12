Hantavirus test negativo per la persona in isolamento in Veneto
Una persona in isolamento in Veneto è risultata negativa all'Hantavirus, secondo quanto riferito. L’individuo si trovava in quarantena dopo aver condiviso lo stesso volo con una donna olandese, deceduta successivamente. I test sono stati effettuati per verificare eventuali rischi di contagio. La persona isolata non presenta sintomi e i risultati delle analisi indicano l'assenza di infezione.
(Adnkronos) – È negativo all'Hantavirus il test della persona messa in isolamento in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna olandese, poi morta. Lo ha confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, ospite di Rai Radio 1. "Questo non significa che non si potrebbe un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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