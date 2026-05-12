Hantavirus test negativo per la persona in isolamento in Veneto

Una persona in isolamento in Veneto è risultata negativa all'Hantavirus, secondo quanto riferito. L’individuo si trovava in quarantena dopo aver condiviso lo stesso volo con una donna olandese, deceduta successivamente. I test sono stati effettuati per verificare eventuali rischi di contagio. La persona isolata non presenta sintomi e i risultati delle analisi indicano l'assenza di infezione.

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