Una persona in isolamento in Veneto ha ricevuto esito negativo al test per l’Hantavirus ed è asintomatica. La notizia arriva mentre la nave Mv Hondius si sta dirigendo verso l’Olanda. Per ora, non sono stati segnalati altri casi o complicazioni legate all’infezione. Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione per eventuali sviluppi.

Roma, 12 maggio 2026 - “È negativo il test Hantavirus della persona in isolamento'' in Veneto, messa in quarantena perché era imbarcata sullo stesso volo della donna olandese morta poi per il virus, ha confermato questa mattina M aria Rosaria Campitello, capo del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, a Rai Radio 1. Ma non bisogna abbassare la guardia, “questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare perché è asintomatico, ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze'', ha aggiunto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hantavirus, ultime notizie: “test negativo per la persona in isolamento in Veneto. È asintomatico, fa ben sperare”. La Mv Hondius verso l’Olanda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, test negativo per la persona in isolamento in Veneto(Adnkronos) – È negativo all'Hantavirus il test della persona messa in isolamento in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna...

Hantavirus, 22 passeggeri britannici della MV Hondius in isolamento in ospedaleSono arrivati nel Regno Unito i passeggeri britannici che ieri sono stati evacuati dalla nave da crociera MV Hondius, su cui si è sviluppato un...

Argomenti più discussi: Hantavirus, Ue attiva meccanismo protezione civile; Hantavirus Italia, paziente isolato in Veneto è negativo: le news di oggi; Confermato il sesto caso di hantavirus, prosegue il tracciamento dei contatti dei passeggeri della MV Hondius; HANTAVIRUS | Oggi nuovo test per il sudafricano in quarantena a Padova.

Un'assistente di volo della compagnia aerea Klm, che presentava sintomi lievi di hantavirus, è risultata negativa al test. L'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha segnatao un nuovo caso sospetto di hantavirus in un cittadino britannico sull'isola di Trist x.com

2 residenti di Singapore su una nave da crociera colpita da hantavirus isolati al NCID e sottoposti a test reddit

Hantavirus, in Olanda 12 dipendenti dell'ospedale in lockdown. Schillaci: Da noi nessun pericoloSchillaci: in Italia nessun pericolo. Paziente di Firenze in osservazione fino a giugno. Gli altri casi in Campania, Calabria e Veneto. Positivi 2 passeggeri ... lastampa.it