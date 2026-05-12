Hantavirus ultime news in diretta | la nave Mv Hondius è in viaggio verso i Paesi Bassi Negativo il paziente isolato a Padova

La nave da crociera Mv Hondius, partita dalle Canarie, si dirige ora verso i Paesi Bassi per procedure di sanificazione, secondo quanto riportato. Nel frattempo, a Padova, un paziente isolato è risultato negativo al test per l'Hantavirus. Questi sono gli ultimi aggiornamenti sul focolaio e sui casi di contagio associati.

Gli ultimi aggiornamenti sul focolaio di Hantavirus e i contagi sulla nave da crociera Mv Hondius: la nave ha lasciato le Canarie ed è ora diretta nei Paesi Bassi per la sanificazione. In Italia, due membri dell'equipaggio sono stati sottoposti a quarantena obbligatoria, mentre il paziente in isolamento a Padova è risultato negativo al test.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, negativo il paziente isolato in Veneto. Atterrati nei Paesi Bassi gli ultimi due voli con gli evacuati dalla nave da crociera“È negativo il test della persona in isolamento” in Veneto perché sullo stesso volo della donna olandese morta poi per Hantavirus.

Hantavirus, ultime notizie: “test negativo per la persona in isolamento in Veneto. È asintomatico, fa ben sperare”. La Mv Hondius verso l’OlandaRoma, 12 maggio 2026 - “È negativo il test Hantavirus della persona in isolamento'' in Veneto, messa in quarantena perché era imbarcata sullo stesso...

Argomenti più discussi: Hantavirus: la Hondius salpata per i Paesi Bassi. Ministero: 'Quarantena di 6 settimane'. Due italiani in isolamento; Hantavirus, atterrato nei Paesi Bassi l’ultimo dei voli con evacuati dalla Hondius; Hantavirus, la MV Hondius in viaggio verso i Paesi Bassi. Atterrati a Rotterdam i due aerei con gli ultimi evacuati; Hantavirus: la Mv Hondius salpa per i Paesi Bassi, evacuati i passeggeri.

NEWS - Hantavirus, Hondius salpata per i Paesi Bassi, Ministero: Quarantena di 6 settimane, due italiani in isolamento ift.tt/Qid7Wkt x.com

Ci sono 481 comuni che hanno almeno un McDonald's in Italia! reddit

Hantavirus, negativo il paziente isolato in Veneto. Atterrati nei Paesi Bassi gli ultimi due voli con gli evacuati dalla nave da crocieraIl paziente isolato in Veneto è risultato negativo all'Hantavirus. Intanto atterrati gli ultimi voli con evacuati dalla nave da crociera. ilfattoquotidiano.it