Un paziente sottoposto a isolamento in Veneto è risultato negativo al test per l'Hantavirus. Nel frattempo, due voli con persone evacuate da una nave da crociera sono atterrati nei Paesi Bassi. Le autorità hanno confermato l'esito negativo del test e il trasferimento delle persone coinvolte, che ora si trovano sotto osservazione. Nessun altro caso sospetto è stato segnalato fino a questo momento.

“È negativo il test della persona in isolamento” in Veneto perché sullo stesso volo della donna olandese morta poi per Hantavirus. Lo ha confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, ospite di Rai Radio 1. “Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare perche è asintomatico, ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze”, ha aggiunto. “È negativo il test della persona in isolamento” in Veneto perché sullo stesso volo della donna olandese morta poi per Hantavirus.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus, negativo il paziente isolato in Veneto. Atterrati nei Paesi Bassi gli ultimi due voli con gli evacuati dalla nave da crociera

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