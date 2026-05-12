Hantavirus Trump | Difficile che si diffonda contento del ritiro Usa da Oms
Durante una conferenza stampa nello Studio Ovale, il presidente ha dichiarato di essere soddisfatto della decisione degli Stati Uniti di uscire dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. In quell’occasione, si è parlato anche di Hantavirus, con il presidente che ha affermato che è difficile che questa malattia si diffonda. La discussione si è concentrata sui rischi sanitari e sulla posizione degli Stati Uniti nei confronti dell’organizzazione internazionale.
Donald Trump non è pentito dell’uscita degli Usa dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità. “Ne sono contento”, ha dichiarato il presidente americano nel corso di una conferenza stampa nello Studio Ovale durante la quale si è parlato anche di Hantavirus. Secondo Trump gli Usa non venivano “trattati bene”, gli esperti Oms “facevano diagnosi sbagliate” ed erano “al servizio della Cina”. A proposito del virus, poi, il capo della Casa Bianca ha rassicurato che il Paese è “in ottima forma” per contrastare l’epidemia e, in ogni caso, “è molto difficile che si diffonda”. “Il Nebraska ha fatto un lavoro fantastico, i medici sono incredibili”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Lapresse.it
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