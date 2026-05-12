Durante una conferenza stampa nello Studio Ovale, il presidente ha dichiarato di essere soddisfatto della decisione degli Stati Uniti di uscire dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. In quell’occasione, si è parlato anche di Hantavirus, con il presidente che ha affermato che è difficile che questa malattia si diffonda. La discussione si è concentrata sui rischi sanitari e sulla posizione degli Stati Uniti nei confronti dell’organizzazione internazionale.

Donald Trump non è pentito dell’uscita degli Usa dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità. “Ne sono contento”, ha dichiarato il presidente americano nel corso di una conferenza stampa nello Studio Ovale durante la quale si è parlato anche di Hantavirus. Secondo Trump gli Usa non venivano “trattati bene”, gli esperti Oms “facevano diagnosi sbagliate” ed erano “al servizio della Cina”. A proposito del virus, poi, il capo della Casa Bianca ha rassicurato che il Paese è “in ottima forma” per contrastare l’epidemia e, in ogni caso, “è molto difficile che si diffonda”. “Il Nebraska ha fatto un lavoro fantastico, i medici sono incredibili”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, Trump: "Difficile che si diffonda, contento del ritiro Usa da Oms"

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