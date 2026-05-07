Hantavirus sulla nave da crociera l’OMS conferma il ceppo Andes | si trasmette da persona a persona
L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che il focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera è causato dal ceppo Andes, che può essere trasmesso da persona a persona. La nave coinvolta è la MV Hondius, e l’ente sanitario ha verificato che questa variante è l’unica conosciuta per questa modalità di trasmissione. La notizia è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.
L’OMS ha confermato che il focolaio di hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius è riconducibile al ceppo Andes, l’unica variante nota per la trasmissione da persona a persona. Cosa sappiamo del virus, come si trasmette e quali sintomi può provocare.🔗 Leggi su Fanpage.it
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