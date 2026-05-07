Hantavirus sulla nave da crociera l’OMS conferma il ceppo Andes | si trasmette da persona a persona

L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che il focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera è causato dal ceppo Andes, che può essere trasmesso da persona a persona. La nave coinvolta è la MV Hondius, e l’ente sanitario ha verificato che questa variante è l’unica conosciuta per questa modalità di trasmissione. La notizia è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.