Il Ministero della Salute ha diffuso nuove indicazioni riguardo all’Hantavirus, raccomandando l’uso di mascherine e l’isolamento fiduciario per le persone con sintomi sospetti. Sono state rafforzate anche le procedure di sorveglianza sanitaria e i test diagnostici per chi presenta segni compatibili con l’infezione. Le autorità sanitarie invitano alla massima cautela e a seguire le misure di prevenzione per ridurre il rischio di diffusione.

Mascherine, isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e test per chi presenta sintomi sospetti. Misure che riportano alla memoria gli anni della pandemia Covid tornano al centro dell’attenzione sanitaria dopo la circolare diffusa dal Ministero della Salute sul focolaio di Hantavirus tipo Andes registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius. Il documento, lungo quasi venti pagine, aggiorna la situazione epidemiologica e detta le indicazioni operative per Regioni, Province autonome e strutture sanitarie, pur sottolineando che “il rischio per la popolazione europea resta molto basso”. Nonostante questo, il Ministero invita ad adottare “un approccio di massima cautela”, rafforzando le attività di monitoraggio e contenimento.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Hantavirus. Tornano mascherine e isolamento fiduciario? Il Ministero della Salute invita alla massima cautela

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