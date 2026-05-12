Allerta Hantavirus | isolato un inglese a Milano e test a Messina

Un uomo di nazionalità britannica è stato isolato a Milano in seguito a sospetti legati a un possibile contagio da Hantavirus. Contestualmente, una paziente di Messina è sottoposta a test clinici per verificare l’eventuale infezione. Entrambi i casi sono attualmente sotto osservazione, mentre i medici attendono i risultati ufficiali degli esami diagnostici. La situazione viene monitorata da vicino dalle autorità sanitarie.

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