Le regole contro l’hantavirus in Italia | isolamento di 6 settimane per i contatti stretti Test prima ai sintomatici

In Italia, le regole contro l’hantavirus prevedono un isolamento di sei settimane per i contatti stretti e test specifici prima di qualsiasi sintomo. Il ministro della Salute ha dichiarato che al momento non c’è un rischio immediato legato al virus, anche se sono stati posti in quarantena obbligatoria due marittimi che avevano condiviso lo stesso aereo con una passeggera deceduta. Nessun caso di hantavirus è stato finora confermato nel paese.

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Roma, 11 maggio 2026 – Nessun pericolo Hantavirus in Italia. Per ora. Lo assicura il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel giorno in cui sono stati messi in quarantena obbligatori due marittimi montati sullo stesso aereo della passeggera di Hondius morta. Erano tra i 4 passeggeri, ora in Italia, del volo Klm sul quale salì una donna poi deceduta per Hantavirus. Gli altri due sono una fiorentina e un medico sudafricano anche lui in isolamento volontario in Veneto. “Al momento in Italia non c’è alcun pericolo – chiarisce Schillaci davanti alle telecamere del Tg1 –. È un virus molto diverso dal Covid, ha bassa contagiosità ci siamo attivati subito: abbiamo un servizio sanitario di grande efficienza”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le regole contro l’hantavirus in Italia: isolamento di 6 settimane per i contatti stretti. Test prima ai sintomatici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Circolare su hantavirus, quarantena per 6 settimane per contatti stretti ++ Hantavirus, circolare per l?Italia: isolati solo i contatti stretti. «Ma non c?è alcun allarme»Al Ministero della Salute oggi scriveranno la circolare sull?Hantavirus, che da una parte seguirà le linee rilanciate dall?Ecdc (il centro europeo... Argomenti più discussi: I Paesi Bassi contro Meloni: La risposta agli shock non può essere nuovo debito; Incentivi alle imprese, l’affondo di Cerruti (Italian Tech Alliance): Troppe regole e più di 2.700 misure diverse. Così l’Italia blocca le sue start-up; Allegri, ritorno da incubo: meno punti di Conceiçao. Contro l'Atalanta tre regole da rispettare; La strategia del governo per finanziare le misure sul caro energia. L’Italia ha uno dei sistemi elettorali più instabili al mondo. Tra le grandi democrazie, il nostro Paese è quello che ha cambiato più volte le regole per l’elezione dei parlamentari. x.com Il dibattito polarizzato in Italia sul deficit non aiuta a riformare le regole fiscali europeeL’opposizione attacca l’intera politica di bilancio del governo, in cui comunque alcune forze sembrano determinate a peggiorare la situazione. La via maestra è quella del ministro dell’Economia: trova ... ilfoglio.it