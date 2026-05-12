Hantavirus svolta sul giovane calabrese | campioni allo Spallanzani nessun sintomo finora rilevato

Un ragazzo di 25 anni proveniente dalla Calabria è attualmente in isolamento a Roma dopo aver presentato sospetti sintomi legati all’Hantavirus. I medici hanno prelevato campioni biologici presso l’ospedale Spallanzani, dove si trovano in attesa dei risultati. Finora, il giovane non ha manifestato sintomi evidenti e le sue condizioni sono monitorate attentamente. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie.

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Roma - Il 25enne di Villa San Giovanni resta in isolamento: allo Spallanzani solo i campioni biologici. Monitorato anche un marittimo di Torre del Greco senza sintomi. Restano sotto osservazione, ma senza segnali clinici preoccupanti, i due giovani italiani entrati nelle verifiche sanitarie legate al caso Hantavirus. I riflettori sono puntati in particolare sul 25enne calabrese di Villa San Giovanni, che si trovava a bordo dello stesso volo Klm partito da Johannesburg sul quale era presente anche la donna successivamente deceduta per l’infezione. Secondo quanto chiarito dall’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, nella struttura non è previsto al momento il trasferimento del giovane.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Hantavirus, svolta sul giovane calabrese: campioni allo Spallanzani, nessun sintomo finora rilevato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, il 25enne calabrese è sintomatico: campioni inviati allo SpallanzaniIl ragazzo di 25 anni di origini calabresi che si trovava a bordo del volo Klm sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta... Hantavirus, calabrese 25enne sintomatico: i campioni biologici allo Spallanzani di RomaIl marittimo aveva preso, nei giorni scorsi, lo stesso volo Klm partito da Johannesburg sul quale era presente anche la donna poi deceduta. Argomenti più discussi: Allerta Hantavirus in Italia: un 24enne napoletano tra i quattro in quarantena; Hantavirus: sono tre i soggetti monitorati in Italia; Hantavirus, marittimo di Torre del Greco asintomatico: resta in quarantena fiduciaria. Ho lasciato il mio passaporto sull'aereo a Parigi, sono stato trattenuto per una notte, deportato il giorno dopo e ho rovinato l'intero viaggio. - reddit.com reddit Hantavirus, perché l'isolamento è l'unica misura efficace contro il virusResta alta l'attenzione sull'Hantavirus, dopo la conferma di altri tre contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave-focolaio Mv Hondius. Il Ministero della Salute italiano ha ribadito in un comunicato ... tg24.sky.it