Hantavirus calabrese 25enne sintomatico | i campioni biologici allo Spallanzani di Roma

Un giovane di 25 anni proveniente dalla Calabria è stato ricoverato con sintomi riconducibili all'hantavirus. Le sue condizioni sono state monitorate presso lo Spallanzani di Roma, dove sono stati analizzati diversi campioni biologici. Nei giorni precedenti, l’uomo aveva viaggiato a bordo di un volo della compagnia aerea KLM partito da Johannesburg. La sua situazione è sotto osservazione mentre si attendono i risultati degli esami.

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Il marittimo aveva preso, nei giorni scorsi, lo stesso volo Klm partito da Johannesburg sul quale era presente anche la donna poi deceduta.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hantavirus, calabrese 25enne sintomatico: i campioni biologici allo Spallanzani di Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, 25enne calabrese sintomatico trasferito allo Spallanzani di RomaIl marittimo 25enne calabrese che si trovava già in quarantena per l'hantavirus sarà trasferito presso l'ospedale Spallanzani di Roma in quanto... Hantavirus, 25enne calabrese trasferito allo Spallanzani: "È sintomatico"Il ragazzo di 25 anni di origini calabresi che si trovava a bordo del volo Klm sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta... Si parla di: 25enne calabrese sintomatico all'Hantavirus, trasferito allo Spallanzani di Roma; Hantavirus, calabrese di 25 anni sintomatico al virus sarà ricoverato allo Spallanzani. Hantavirus, 25enne calabrese sintomatico trasferito allo Spallanzani di Roma. L’Oms conferma 11 casi. Grave una franceseAvrebbe sintomi riconducibili dell’Hantavirus il 25 enne calabrese che si trovava a bordo del volo Klm sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Secondo quant ... affaritaliani.it