Hantavirus sulla nave da crociera l’Oms fissa la data chiave | quarantena fino al 21 giugno
L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che la quarantena a bordo della nave da crociera durerà fino al 21 giugno, in seguito al focolaio di Hantavirus verificatosi a bordo della nave Mv Hondius. Dopo lo sbarco a Tenerife, sono stati rimpatriati i passeggeri coinvolti. L’OMS ha fornito aggiornamenti sulle tempistiche di incubazione e sulle misure di contenimento adottate per limitare la diffusione del virus.
Roma, 12 maggio 2026 – Dopo il focolaio di Hantavirus registrato a bordo della nave da crociera Mv Hondius e il rimpatrio dei passaggeri sbarcati a Tenerife, l’Oms fa il punto su quarantena e incubazione del virus. Fissando la data chiave al prossimo 21 giugno. Hantavirus: incubazione e quarantena, i tempi e la data chiave. Considerato il lungo periodo di incubazione del virus, è possibile che nelle prossime settimane si registrino altri casi di hantavirus, ha spiegato oggi l’Organizzazione mondiale della sanità durante il briefing sul focolaio registrato a bordo della nave. E ogni Paese in cui i passeggeri sono stati rimpatriati dopo...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Notizie correlate
Hantavirus sulla nave da crociera, l’Oms rassicura: “Non sarà come la pandemia da Covid”C’è preoccupazione per il focolaio di hantavirus scoppiato sulla nave da crociera olandese MV Hondius al largo di Capo Verde.
Oms: possibile trasmissione dell'hantavirus da uomo a uomo sulla nave da crociera al largo di Capo VerdeSospetto di trasmissione da uomo a uomo dell’ hantavirus sulla nave da crociera mv Hondius attualmente al largo di Capo Verde .
Argomenti più discussi: Hantavirus. Il focolaio sulla nave da crociera e l’Argentina come epicentro silenzioso di un'epidemia che uccide un malato su tre; Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius può essere la scintilla di una pandemia? Gli esperti invitano alla calma; Hantavirus, casi su nave da crociera: cosa sappiamo; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius.
I passeggeri della Hondius, la nave da crociera sulla quale ci sono stati contagi da hantavirus, sono rientrati nei loro paesi, dopo esser sbarcati alle Canarie fra domenica e lunedì. Tutti dovranno sostenere un periodo di quarantena di alcune settimane: x.com
L’#Hantavirus torna sotto osservazione dopo il sospetto focolaio sulla nave da crociera MV Hondius, con casi confermati e alcuni decessi. Il virus, trasmesso principalmente da roditori selvatici attraverso urine, saliva e feci contaminate, può provocare gravi s facebook
Focolaio di hantavirus sulla nave da crociera che è partita dall'Argentina - reddit.com reddit
Hantavirus, allo Spallanzani campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena. Oms: 11 casi sospetti, 9 positivi: news in direttaLe ultime notizie sul focolaio di Hantavirus, un'infezione virale trasmessa all'uomo da roditori infetti, sulla nave da crociera MV Hondius. A bordo della nave tre persone sono morte, tra cui una copp ... fanpage.it