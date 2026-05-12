L’Organizzazione mondiale della sanità ha aggiornato le informazioni sul caso di hantavirus a bordo della nave Hondius. Il paziente in Veneto, inizialmente sotto osservazione, è risultato negativo ai test. Tuttavia, le autorità continuano a mantenere la sorveglianza sulla situazione. La notizia modifica la valutazione del focolaio e indica un possibile cambiamento nella gestione del caso.

Roma - L’Oms aggiorna il quadro del focolaio legato alla nave Hondius: il paziente monitorato in Veneto è negativo, ma resta la sorveglianza. Il caso hantavirus collegato alla nave Mv Hondius continua a essere seguito dalle autorità sanitarie internazionali, mentre arrivano nuovi aggiornamenti anche dall’Italia. Il paziente monitorato in Veneto ha effettuato il test ed è risultato negativo al virus. A comunicarlo è stata Mara Campitiello, direttrice della prevenzione del ministero della Salute, intervenuta a Radio anch’io. La negatività del test viene considerata un elemento incoraggiante, anche perché l’uomo è asintomatico. Campitiello ha però precisato che la sorveglianza resta necessaria, poiché un risultato negativo in questa fase non esclude del tutto eventuali sviluppi successivi.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Hantavirus sulla Hondius, svolta sui contagi: il caso Veneto ora cambia tutto

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