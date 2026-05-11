Hantavirus quarantena obbligatoria per due marittimi italiani dopo il caso sulla nave Hondius

Due marittimi italiani sono stati posti in quarantena obbligatoria di 45 giorni dopo che è stato accertato un caso di Hantavirus a bordo della nave Hondius. Si tratta di un ragazzo di 24 anni proveniente dalla Campania e di un altro di 25 anni dalla Calabria. La misura è stata adottata per prevenire la diffusione del virus tra l'equipaggio. Nessuna altra persona a bordo è risultata infetta fino a questo momento.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Isolamento di 45 giorni per un 24enne campano e un 25enne calabrese. Scatta la quarantena obbligatoria per due giovani marittimi italiani che si trovavano sul volo KLM dove, per pochi minuti, era presente una donna sudafricana successivamente deceduta a causa dell’Hantavirus. A Torre del Greco, il sindaco Luigi Mennella ha disposto l’isolamento per 45 giorni di un marittimo di 24 anni. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale dopo la segnalazione arrivata dalle autorità sanitarie dei Paesi Bassi alle regioni italiane interessate, con l’obiettivo di attivare controlli e sorveglianza sanitaria. Anche a Villa San Giovanni, in Calabria, la sindaca Giusy Caminiti ha firmato un’ordinanza analoga per Federico Amaretti, marittimo di 25 anni rientrato in Italia il 5 maggio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Hantavirus, quarantena obbligatoria per due marittimi italiani dopo il caso sulla nave Hondius ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, nave da crociera Hondius a Tenerife: sbarco blindato, quattro italiani in quarantena fiduciariaLa nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus, è arrivata al porto di Granadilla a Tenerife. Hantavirus, nave Hondius a Tenerife. Cinque francesi rimpatriati con volo sanitario: scatta la quarantenaLa nave da crociera Hondius , su cui è stato riscontrato un focolaio di hantavirus, è entrata nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife : lo... Argomenti più discussi: Hantavirus, 17 cittadini Usa evacuati ora sono in quarantena nel Nebraska; Hantavirus: spagnoli isolati a Madrid, primo caso nei Paesi Bassi; Firenze, una donna è in quarantena per l'Hantavirus: per ora niente isolamento per i contatti; Hantavirus, ministero Salute: In Italia attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo Klm. Hantavirus, quarantena obbligatoria per il marittimo di Villa San Giovanni reddit ?? Posto in stato di quarantena obbligatoria il 25enne italiano a bordo del volo Klm su cui viaggiava la donna deceduta per hantavirus. La sindaca di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) ha emesso apposita ordinanza. Il giovane dovrà restare in isolame x.com Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco e il 25 calabreseL'ordinanza del sindaco per 45 giorni, evitare contatti. Positivi una francese e un americano, erano sulla Hondius. Il ministero della Salute italiano: 'Il rischio resta basso, in arrivo la circolare ... ansa.it