Hantavirus quarantena obbligatoria per due marittimi italiani dopo il caso sulla nave Hondius

Da dayitalianews.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due marittimi italiani sono stati posti in quarantena obbligatoria di 45 giorni dopo che è stato accertato un caso di Hantavirus a bordo della nave Hondius. Si tratta di un ragazzo di 24 anni proveniente dalla Campania e di un altro di 25 anni dalla Calabria. La misura è stata adottata per prevenire la diffusione del virus tra l'equipaggio. Nessuna altra persona a bordo è risultata infetta fino a questo momento.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Isolamento di 45 giorni per un 24enne campano e un 25enne calabrese. Scatta la quarantena obbligatoria per due giovani marittimi italiani che si trovavano sul volo KLM dove, per pochi minuti, era presente una donna sudafricana successivamente deceduta a causa dell’Hantavirus. A Torre del Greco, il sindaco Luigi Mennella ha disposto l’isolamento per 45 giorni di un marittimo di 24 anni. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale dopo la segnalazione arrivata dalle autorità sanitarie dei Paesi Bassi alle regioni italiane interessate, con l’obiettivo di attivare controlli e sorveglianza sanitaria. Anche a Villa San Giovanni, in Calabria, la sindaca Giusy Caminiti ha firmato un’ordinanza analoga per Federico Amaretti, marittimo di 25 anni rientrato in Italia il 5 maggio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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