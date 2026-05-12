Dopo l’arrivo della nave nel porto dell’Olanda, si conclude l’isolamento dell’uomo in Veneto che si trovava a bordo dello stesso volo della donna olandese deceduta a causa dell’Hantavirus. I test eseguiti sono risultati negativi, quindi non ci sono segnalazioni di contagio tra le persone presenti. La nave, denominata Hondius, si allontana ora verso la destinazione successiva.

"È negativo il test della persona in isolamento" in Veneto perché sullo stesso volo della donna olandese morta poi per Hantavirus. Lo ha confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, ospite di Rai Radio 1. "Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare perché è asintomatico, ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze", ha aggiunto. Intanto gli ultimi due aerei che trasportavano passeggeri e membri dell'equipaggio evacuati dalla nave da crociera MV Hondius, dove è stata rilevata un'epidemia di hantavirus, sono atterrati ieri sera a Eindhoven, nei Paesi Bassi, lunedì sera.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hantavirus, sbarco finito ora la Hondius va verso l’Olanda. Negativo l’uomo in isolamento in Veneto

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