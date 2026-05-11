Torre del Greco marittimo 24enne in quarantena dopo contatto con donna morta per Hantavirus

A Torre del Greco, un giovane marittimo di 24 anni è stato messo in quarantena dopo aver avuto un breve contatto con una turista olandese di 69 anni, deceduta a causa dell’Hantavirus. L’uomo, tra i quattro italiani coinvolti, si trova ora sotto osservazione come misura precauzionale. La donna aveva contratto il virus e sono in corso accertamenti per verificare eventuali rischi per le persone vicine.

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Un marittimo di 24 anni originario di Torre del Greco è stato posto in quarantena precauzionale dopo essere risultato tra i quattro italiani che avrebbero avuto un fugace contatto con una turista olandese di 69 anni deceduta in seguito al contagio da Hantavirus. La donna era imbarcata sulla nave da crociera Mv Hondius. A disporre il provvedimento è stato il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, attraverso un’apposita ordinanza. Il giovane, secondo quanto emerso, sarebbe stato impegnato per lavoro su un’altra nave operativa in Sudafrica e si trovava a bordo del volo partito da Johannesburg e diretto ad Amsterdam, prima del rientro in Italia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Torre del Greco, marittimo 24enne in quarantena dopo contatto con donna morta per Hantavirus ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus: asintomatico il marittimo di Torre del Greco in quarantenaTempo di lettura: 2 minutiÈ di Torre del Greco il marittimo di 24 anni risultato tra i quattro italiani posti in via precauzionale in quarantena a... Hantavirus, in quarantena obbligatoria 24enne di Torre del GrecoÉ stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco che si trovava a bordo del volo Klm da Johannesburg e diretto ad... Argomenti più discussi: Hantavirus: asintomatico il marittimo di Torre del Greco in quarantena; Hantavirus, asintomatico il marittimo di Torre del Greco in isolamento; Hantavirus, la circolare per l’Italia. Primo tampone negativo per il marittimo napoletano; ++ Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco ++. É stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24 enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo Klm sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'Hantavirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Gre x.com E se le contraddizioni interne nel racconto di Platone fossero in realtà indizi? - Il modello Dual Core reddit Hantavirus obbliga alla quarantena un 24enne di Torre del Greco e scatta l’allerta sanitariaHantavirus, isolamento obbligatorio per marittimo di Torre del Greco Un marittimo 24enne di Torre del Greco, rientrato dal Sudafrica via Amsterdam, è ... assodigitale.it