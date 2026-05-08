Hantavirus Heather Parisi | Non mi ingannate stavolta non mi vaccino Bassetti | Metà dei contagiati muore

Durante gli ultimi giorni si è riacceso il dibattito pubblico sull’Hantavirus, con alcune dichiarazioni di Heather Parisi che ha affermato di non voler ricevere il vaccino contro il virus. Nel frattempo, il direttore di un centro di malattie infettive ha dichiarato che circa la metà delle persone contagiate con l’Hantavirus muore. La discussione tra le due figure pubbliche riprende un confronto iniziato durante gli anni della pandemia.

Non sembra essersi mai spento il clima di tensione tra Heather Parisi e Matteo Bassetti che ha caratterizzato gli anni della pandemia. A riaccendere la miccia del confronto social è questa volta l’Hantavirus, tornato sotto i riflettori dopo i recenti focolai registrati a bordo di una nave da.🔗 Leggi su Today.it

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