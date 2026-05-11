Hantavirus Schillaci | oggi in Italia non c’è alcun pericolo

Il ministro della salute ha dichiarato che al momento in Italia non esiste alcun rischio legato all’Hantavirus. La sua comunicazione arriva in risposta a eventuali preoccupazioni pubbliche, sottolineando che non ci sono casi o situazioni di emergenza in corso nel paese. La precisazione mira a rassicurare i cittadini e a chiarire la situazione attuale riguardo a questa malattia.

Lorenzo Mariani ad e dg di Leonardo. Gian Piero Cutillo condirettore generale Gli abiti vuoti di Claudia Piscitelli al Museo della Moda di Napoli: fino a settembre la mostra a sostegno dell’Ong Cria Milano, 11 mag. (askanews) – “Sono qui anche per tranquillizzare che oggi in Italia non c’è alcun pericolo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospiete del Tg1. Rispetto al Covid, “questo è uno virus molto diverso conosciuto da tanti anni, che ha una bassa contagiosità e quindi siamo assolutamente tranquilli, ci siamo attivati subito. Abbiamo – ha proseguito Schillaci – un servizio sanitario nazionale che io difendo sempre di grande efficienza ed efficacia legato soprattutto alla qualità dei suoi operatori e quindi siamo ovviamente pronti ma vogliamo tranquillizzare tutti”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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