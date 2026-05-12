Recentemente sono stati segnalati casi di infezioni virali trasmesse dai roditori a esseri umani, con conseguenze che coinvolgono polmoni, cuore e reni. Le infezioni, appartenenti all’Hantavirus, si manifestano in modalità diverse nelle varie regioni del mondo, tra Americhe, Europa e Asia. La prevenzione rimane un elemento chiave per ridurre il rischio di contagio, considerando la presenza diffusa di roditori che possono essere portatori del virus.

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© Virgilio.it - Hantavirus, rischio zoonotico dai roditori: effetti su polmoni, cuore, reni e prevenzione essenziale

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