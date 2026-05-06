Un esperto ha chiarito che l’hantavirus, diverso dal Covid, si trasmette principalmente attraverso il contatto con roditori infetti e non tramite vie respiratorie. Ha sottolineato l’importanza di adottare misure di prevenzione, specialmente in ambienti dove si accumulano roditori o materiali contaminati. Dopo un’esposizione, è consigliato seguire precise procedure di isolamento e monitoraggio per evitare il rischio di contagio.

? Cosa scoprirai Come avviene il contagio se non tramite via respiratoria?. Quali misure di isolamento bisogna adottare dopo un'esposizione?. Perché non esistono ancora vaccini o farmaci specifici contro questo virus?. Come si possono proteggere gli spazi domestici dai roditori selvatici?.? In Breve Contagio tramite roditori richiede isolamento per monitorare il benessere dopo l'esposizione.. Assenza di farmaci specifici e vaccini impone pulizia rigorosa di ambienti domestici.. Autorità sanitarie monitorano la diffusione del virus tra le popolazioni di roditori.. Ippolito distingue le modalità di trasmissione dell'hantavirus dal virus del Covid.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ippolito: l’hantavirus non è il Covid, serve prevenzione dai roditori

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