L'hantavirus è un'infezione che si trasmette attraverso il contatto con le deiezioni, la saliva o l'urina di roditori infetti. Può colpire gli esseri umani provocando problemi ai polmoni e ai reni. I sintomi includono febbre, dolori muscolari e difficoltà respiratorie. La diagnosi si effettua tramite esami del sangue e di imaging. La cura prevede terapie di supporto, ma non esistono farmaci antivirali specifici.

Sulla nave da crociera MV Hondius, partita dall’Argentina e attualmente ferma al largo di Capo Verde, ci sarebbe un focolaio di infezione da hantavirus che ha già ucciso tre persone. Altri passeggeri e membri dell’equipaggio hanno manifestato sintomi. L’Oms ha riferito che sta dando tutto il suo sostegno. L’hantavirus è un virus raro negli esseri umani. Quando colpisce può avere conseguenze gravi. Gli esperti hanno spiegato come curarlo e in che modo affrontarlo. I sintomi nelle persone colpite dall’infezione possono svilupparsi 1-5 settimane dopo l’esposizione ad urina, escrementi o saliva di roditori infetti. La malattia evolve in due...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Hantavirus, l'infezione trasmessa dai roditori che può colpire l'uomo a polmoni e reni: sintomi e come curarlo

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Le tre persone morte per una sospetta infezione da hantavirus su una nave da crociera x.com