hantavirus riportare il tema sanitario entro un quadro razionale sottraendolo a spettacolarizzazione e a reazioni emotive

Gli Hantavirus sono noti da molti anni e si trasmettono all’uomo principalmente tramite il contatto con le escrezioni di roditori infetti. La diffusione avviene tipicamente in ambienti nei quali si accumulano escrementi, urine o saliva di roditori, senza coinvolgere altri metodi di trasmissione. La conoscenza di queste modalità permette di comprendere le situazioni a rischio e di adottare comportamenti adeguati per prevenire eventuali contagi.

L’esperienza della pandemia da SARS-CoV-2 ha lasciato nell’opinione pubblica una duplice eredità: da un lato una maggiore consapevolezza della vulnerabilità delle società moderne di fronte ai rischi biologici; dall’altro una crescente diffidenza verso le istituzioni sanitarie, i governi e l’industria farmaceutica. È in questo clima che le recenti notizie sull’Hantavirus stanno alimentando timori, sospetti e interpretazioni spesso estreme, talvolta amplificate da titoli sensazionalistici più che da dati scientifici consolidati. Occorre innanzitutto distinguere tra prudenza sanitaria e allarmismo. Gli Hantavirus sono conosciuti da decenni e, nella quasi totalità dei casi, la trasmissione all’uomo avviene attraverso il contatto con escrezioni di roditori infetti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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