Giorgia Meloni si presenta in Parlamento, ma non ha annunciato soluzioni concrete sui carburanti, sottolineando che servono più fondi. Le opposizioni sfruttano questa assenza di proposte per attaccarla, mentre Pichetto invita a evitare reazioni emotive. La discussione si concentra su un tema che rimane aperto e senza risposte definitive.

La premier continua ad aprire alle accise mobili ma dal Mef fanno ancora di conto. Il ministro dell'Ambiente: "Non bisogna farsi prendere dal momento" Meloni: "Crisi complessa: compattiamoci. Disponibile a un tavolo con le opposizioni. Se non lo volete ditelo" Meloni e la malasorte: apre e (chiude) al dialogo con l'opposizione. Il governo vota parte della mozione Pd. La faglia referendum E’ uno dei punti su cui le opposizioni hanno gioco facile ad attaccarla. Giorgia Meloni si presenta in Parlamento e, per la serietà della situazione, sceglie quest’appello: “Il messaggio che voglio dare, agli italiani ma anche a chi pensa di sfruttare questa situazione per arricchirsi sulla pelle dei cittadini e delle imprese, è: faremo tutto quel che possiamo per impedire che si speculi sulla crisi”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni in Aula senza soluzioni sui carburanti: servono soldi. Pichetto: “No a reazioni emotive”

