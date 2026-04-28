Azione Arezzo | È necessario riportare l’attenzione sul tema del sistema carcerario
L’evento "Liberi di ricominciare", promosso da Azione Arezzo, ha rappresentato un momento di approfondita riflessione sul sistema carcerario e sul reinserimento sociale. Un tema spesso trascurato nel dibattito pubblico, ma di fondamentale importanza per la società. Giovedì 23 aprile, presso il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Il format “Liberi di Ricominciare” nasce per tenere alta l’attenzione su carcere, lavoro e rieducazione, con l’idea che la pena abbia senso solo se prepara davvero al ritorno in società. Ieri sera ne abbiamo parlato ad #Arezzo con Arezzo in Azione Filippo Blengi - facebook.com facebook