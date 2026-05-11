Hantavirus la circolare del Ministero | Massima cautela quarantena di 6 settimane per contatti ad alto rischio

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha emanato una circolare riguardante l'Hantavirus, in seguito a un focolaio rilevato sulla nave da crociera MV Hondius. La comunicazione indica che il rischio complessivo è basso, ma vengono raccomandate misure di massima cautela. Per i contatti ad alto rischio, è prevista una quarantena di sei settimane. Le indicazioni sono state diffuse per aggiornare le procedure di prevenzione e gestione della situazione.

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Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con gli aggiornamenti relativi all'Hantavirus, a seguito del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius: "Rischio basso, ma massima cautela". Tra le misure raccomandate quarantena di 6 settimane per i contatti ad alto rischio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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