Hantavirus la circolare del Ministero | Massima cautela quarantena di 6 settimane per contatti ad alto rischio
Il Ministero della Salute ha emanato una circolare riguardante l'Hantavirus, in seguito a un focolaio rilevato sulla nave da crociera MV Hondius. La comunicazione indica che il rischio complessivo è basso, ma vengono raccomandate misure di massima cautela. Per i contatti ad alto rischio, è prevista una quarantena di sei settimane. Le indicazioni sono state diffuse per aggiornare le procedure di prevenzione e gestione della situazione.
Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con gli aggiornamenti relativi all'Hantavirus, a seguito del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius: "Rischio basso, ma massima cautela". Tra le misure raccomandate quarantena di 6 settimane per i contatti ad alto rischio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Hantavirus, circolare del Ministero, quarantena di 42 giorni per contatti ad alto rischioSecondo gli esperti "pur confermando che il rischio per la popolazione rimane molto basso, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima...
Leggi anche: Circolare su hantavirus, quarantena per 6 settimane per contatti stretti ++
Argomenti più discussi: Hantavirus, circolare per l’Italia: isolati solo i contatti stretti. Ma non c’è alcun allarme; Hantavirus, la circolare per l’Italia. Primo tampone negativo per il marittimo napoletano; Hantavirus, contagi e rimpatri: la situazione, tutte le ultime news di oggi; Hantavirus, oggi la circolare per l'Italia: dal tracciamento all'isolamento solo per i contatti stretti. Tampone negativo per il...
#Hantavirus, il ministero della Salute pubblica la circolare con tutte le indicazioni su differenza dei vari casi e dei vari contatti ad alto e basso rischio e misure raccomandate trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNo… x.com
Hantavirus. Peggiorano le condizioni della cittadina francese contagiata assieme a un uomo statunitense sulla nave focolaio. In Italia in arrivo circolare dal Ministero, intanto l'Ue dice: Non lesineremo alcuno sforzo, la salute prima di tutto. Al Tg3 il parere dell' facebook
Cosa è successo sulla crociera dell'Hantavirus, secondo un medico a bordo - reddit.com reddit
Hantavirus, la circolare del Ministero: Massima cautela, quarantena di 6 settimane per contatti ad alto rischioIl Ministero della Salute ha diffuso la circolare con gli aggiornamenti relativi all'Hantavirus, a seguito del focolaio scoppiato a bordo della nave da ... fanpage.it