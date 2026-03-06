Dipartimento del Turismo dello sport e dello spettacolo | la nuova dirigente generale sarà Margherita Rizza

Il dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha annunciato che la nuova dirigente generale sarà Margherita Rizza. La nomina è stata ufficializzata di recente e rappresenta un cambiamento nella guida dell'ente. Rizza assume il suo incarico con l'obiettivo di dirigere le attività e le strategie del dipartimento. La decisione riguarda l'intera struttura amministrativa coinvolta nei settori di competenza.

Sarà Margherita Rizza la nuova dirigente generale del dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo. La decisione è stata presa questa mattina al termine di una riunione della Giunta regionale su proposta dell'assessore al ramo, Elvira Amata.

