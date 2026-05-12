L’esperto in malattie infettive ha spiegato che l’Hantavirus è noto, anche se i casi riconosciuti finora sono pochi. Secondo le ultime analisi, il vaccino contro il virus non sarebbe necessario, ma le ricerche condotte durante la pandemia di Covid-19 potrebbero facilitare lo sviluppo di un eventuale vaccino entro un anno. La conoscenza attuale permette di capire meglio la malattia, anche se molti dettagli restano ancora da approfondire.

Professor Pregliasco, quanto conosciamo l’Hantavirus? «E’ un virus che conosciamo, anche se non benissimo perché per fortuna i casi accertati fino ad oggi non sono molti. Quello che sappiamo è che dal punto di vista della possibilità di controllo del virus siamo messi meglio rispetto al Covid. È vero che l’Hantavirus si trasmette da uomo a uomo ma con una contagiosità bassa e pare che a trasmetterlo siano i sintomatici, anche se va detto che proprio quando si manifestano i primi sintomi il livello di contagiosità è più elevato. Il problema sta nella difficoltà a riconoscere i primi sintomi perché facilmente confondibili con quelli di una comune influenza.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Hantavirus, Pregliasco: «Il vaccino non serve ma gli studi durante il Covid aiuteranno a realizzarlo entro un anno»

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