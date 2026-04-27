Fedez ha raccontato che durante la pandemia di Covid-19 Giuseppe Conte gli avrebbe chiesto consigli e anche di partecipare a iniziative per promuovere il vaccino. Il cantante ha condiviso pubblicamente alcuni dettagli delle conversazioni avute con l'ex presidente del Consiglio, specificando che il politico aveva manifestato interesse a coinvolgere personaggi pubblici per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla campagna vaccinale. La versione di Fedez si aggiunge a un quadro di interazioni tra figure pubbliche e istituzioni durante quel periodo.

Nella puntata del podcast di Marra e Fedez, gli ospiti Giuseppe Cruciani e Saverio Tommasi hanno parlato di Giuseppe Conte e delle parole del portavoce del politico in merito ad un invito tardivo per partecipare alla loro trasmissione. Il cantante ha ricordato un episodio avvenuto durante il 2020 quando venne contattato proprio dall’ex Presidente del Consiglio per esortare le persone ad andare a vaccinarsi. “Mi chiamò per chiedermi di intercettare il mio pubblico, poi Rocco Casalino disse che di mia sponte avevo deciso di dire che Conte mi aveva esortato a parlare del vaccino”, le sue parole. Giuseppe Cruciani e le telefonate di Giuseppe Conte a Fedez La versione di Fedez Il no di Rocco Casalino e l'invito a Giuseppe Conte Giuseppe Cruciani e le telefonate di Giuseppe Conte a Fedez Nella puntata Cruciani VS.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fedez e il retroscena su Giuseppe Conte, "durante il Covid mi chiamò per pubblicizzare il vaccino"

Notizie correlate

“Fedez è protagonista di un’operazione piuttosto critica su più fronti”, “Trova il tempo per pubblicizzare un dispositivo per riscaldare il tabacco, come mai veicola messaggi dannosi?”: così Selvaggia Lucarelli e l’Unione Nazionale Consumatori“Fedez, a Sanremo in versione low profile, è protagonista di un’operazione commerciale piuttosto critica su più fronti.

“Morì a causa del vaccino Covid”, il gip di Genova riapre le indagini su Francesca Toscano. I legali: “Interrogate Speranza”Il decesso di Francesca Tuscano «è ragionevolmente da riferirsi ad effetti avversi da somministrazione di vaccino anti Covid-19».