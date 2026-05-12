Un esperto italiano ha dichiarato che le persone infette da hantavirus senza sintomi non possono trasmetterlo ad altri. Secondo il medico, la situazione legata a questa infezione potrebbe risolversi entro tre o quattro settimane. La discussione riguarda anche un paziente americano asintomatico, che è stato oggetto di analisi per quanto riguarda il suo ruolo nella trasmissione del virus. Nessun altro dettaglio sulla diffusione o sui casi specifici è stato fornito.

Tra le persone contagiate dall’hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius c’è un cittadino americano. L’uomo è risultato positivo ai test, seppur praticamente asintomatico. Il dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha reso noto che il cittadino presenta lievi sintomi. Sulla vicenda si è espresso l’infettivologo italiano Matteo Bassetti, secondo cui l’emergenza epidemiologica potrebbe concludersi a breve, nel giro di circa un mese. Sintomi Hantavirus, il caso del cittadino americano asintomatico: l’opinione di Matteo Bassetti “Il caso del passeggero americano risultato positivo all’hantavirus – nonostante fosse asintomatico – aggiunge un punto al dibattito scientifico”, ha dichiarato Bassetti in un post social.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Hantavirus, persone senza sintomi non possono trasmetterlo: per Bassetti sarà "tutto finito" in 3-4 settimane

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