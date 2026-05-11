Sintomi Hantavirus Bassetti spiega come si contrae e quanto dura l' incubazione | Sembra 6 settimane

Da virgilio.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperto di malattie infettive ha fornito chiarimenti sui sintomi dell'Hantavirus e sul periodo di incubazione, che si aggira intorno alle sei settimane. Attualmente, non ci sono segnali di un rischio diffuso a livello mondiale, anche se si attende un aggiornamento nel prossimo mese. La comunicazione si basa sui dati disponibili e sulla valutazione delle recenti segnalazioni di casi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Che l’umanità intera stia ancora leccando le ferite della pandemia del Covid-19 è un fatto. Il nuovo incubo percepito all’orizzonte è l’Hantavirus, per il quale si cercano tante risposte. A spiegare come si contrae è Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova: ci si contagia “per via aerosolica” ma per il momento non c’è il rischio di un nuovo Covid-19, anche se la gestione avvenuta sulla nave da crociera potrebbe tradire “un dilettantismo“. Come si contrae l'Hantavirus e quali sono i sintomi Secondo Matteo Bassetti non ci sarebbe il rischio di una nuova pandemia La critica alla...🔗 Leggi su Virgilio.it

sintomi hantavirus bassetti spiega come si contrae e quanto dura l incubazione sembra 6 settimane
© Virgilio.it - Sintomi Hantavirus, Bassetti spiega come si contrae e quanto dura l'incubazione: "Sembra 6 settimane"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Hantavirus, cos’è e come si contrae la malattia: i sintomiUna malattia trasmessa dai roditori, che inizia con sintomi influenzali ma può sfociare in qualcosa di più serio.

Leggi anche: Incubazione degli hantavirus, sintomi e trasmissione: la guida completa dell’Iss. “Non ci sarà una nuova pandemia”

Argomenti più discussi: Hantavirus, cos'è e quali sono i sintomi: il punto dopo i tre morti in crociera; Hantanavirus sulla nave da crociera: Bassetti spiega i contagi, mortalità, sintomi e differenze col covid; Allarme Hantavirus, Bassetti: Rischio in Italia? Non credo. Trasmissione e sintomi: ecco che cosa sapere; Tre morti sulla nave da crociera, Bassetti: Infezione da hantavirus all’inizio sembra influenza.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web