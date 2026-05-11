Un esperto di malattie infettive ha fornito chiarimenti sui sintomi dell'Hantavirus e sul periodo di incubazione, che si aggira intorno alle sei settimane. Attualmente, non ci sono segnali di un rischio diffuso a livello mondiale, anche se si attende un aggiornamento nel prossimo mese. La comunicazione si basa sui dati disponibili e sulla valutazione delle recenti segnalazioni di casi.

Che l’umanità intera stia ancora leccando le ferite della pandemia del Covid-19 è un fatto. Il nuovo incubo percepito all’orizzonte è l’Hantavirus, per il quale si cercano tante risposte. A spiegare come si contrae è Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova: ci si contagia “per via aerosolica” ma per il momento non c’è il rischio di un nuovo Covid-19, anche se la gestione avvenuta sulla nave da crociera potrebbe tradire “un dilettantismo“. Come si contrae l'Hantavirus e quali sono i sintomi Secondo Matteo Bassetti non ci sarebbe il rischio di una nuova pandemia La critica alla...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sintomi Hantavirus, Bassetti spiega come si contrae e quanto dura l'incubazione: "Sembra 6 settimane"

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