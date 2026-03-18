Norovirus epidemia su nave da crociera colpisce 150 persone | Matteo Bassetti spiega sintomi e come si prende

Un'epidemia di norovirus si è diffusa su una nave da crociera, interessando più di 150 persone. Matteo Bassetti ha fornito dettagli sui sintomi e sui modi di trasmissione del virus, che si è manifestato con vomito, diarrea e febbre tra gli ospiti e il personale di bordo. L'evento ha generato attenzione sulla diffusione del virus in ambienti chiusi e affollati.

Epidemia da “virus dei croceristi” su una nave nei Caraibi. Oltre 150 persone sono rimaste bloccate in quarantena con vomito e diarrea durante una crociera di sette giorni a bordo della Star Princess. Un’emergenza sanitaria da norovirus che non di rado si può verificare in ambienti affollati, come ha spiegato il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. L’epidemia sulla crociera nei Caraibi La nave Star Princess era partita il 7 marzo dallo scalo statunitense di Port Everglades, in Florida, con a bordo oltre 4.300 passeggeri e circa 1.500 membri dell’equipaggio, per una crociera di sette giorni nei Caraibi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Norovirus, epidemia su nave da crociera colpisce 150 persone: Matteo Bassetti spiega sintomi e come si prende Articoli correlati Epidemia di norovirus sulla nave da crociera, oltre 150 persone chiuse nelle stanze con vomito e diarreaIl caso a bordo della nave da crociera Star Princess impegnata in un tour dei Caraibi. Crociera nei Caraibi finisce con vomito e diarrea: epidemia da Norovirus per quasi cento personeQuasi cento persone, tra passeggeri ed equipaggio della crociera Rotterdam, sono state colpite dal norovirus, un virus “diabolico” altamente... Una raccolta di contenuti su Matteo Bassetti Temi più discussi: Il 'virus dei croceristi' colpisce ancora, epidemia di norovirus ai Caraibi: oltre 150 contagiati; Epidemia del virus dei crocieristi su nave nei Caraibi: oltre 150 persone colpite; ?Crociera da incubo nei Caraibi per il norovirus: Contagiati a decine tra passeggeri ed equipaggio. Quali sono i sintomi; Epidemia di Norovirus su nave da crociera: oltre 150 persone colpite. Norovirus, epidemia su nave da crociera colpisce 150 persone: Matteo Bassetti spiega sintomi e come si prendeMatteo Bassetti ha commentato l'epidemia da norovirus che ha colpito oltre 150 persone a bordo di una nave da crociera nei Caraibi: come si contagia ... virgilio.it Epidemia 'virus dei crocieristi' su nave nei Caraibi: oltre 150 persone colpite(Adnkronos) - Il virus dei croceristi colpisce ancora: un focolaio di norovirus ha infettato 150 persone a bordo della nave da crociera Star Princess, durante una crociera di sette giorni nei Caraib ... msn.com “Una corsa contro il tempo”: non ha dubbi l’infettivologo Matteo Bassetti sui casi di meningite che si sono verificati nei giorni scorsi nel Sud dell’Inghilterra. Due i giovani morti, fino a ora, uno studente universitario di 21 anni e una ragazzina di 13 (non di 18, co facebook