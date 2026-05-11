Hantavirus negli Anni ’80 già segnalati casi Gli esperti | Infezione rara ecco quando rivolgersi al medico
Negli anni Ottanta sono stati segnalati i primi casi di Hantavirus in alcune regioni italiane. L’infezione, considerata rara, si trasmette principalmente attraverso il contatto con roditori infetti o con le loro secrezioni. Gli esperti raccomandano di consultare un medico in presenza di sintomi come febbre alta, dolori muscolari e difficoltà respiratorie, per una diagnosi tempestiva. La comunicazione odierna mira a fornire informazioni chiare e precise sul tema.
Firenze, 11 maggio 2026 – “Parlare oggi di Hantavirus significa fare informazione corretta su un’ infezione rara, evitando sia allarmismi sia sottovalutazioni. Il rischio per la popolazione generale resta basso”. A dirlo è l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Firenze, intervenendo dopo le recenti notizie relative a casi di Hantavirus emersi in Italia, di cui uno riguarda una donna che vive a Firenze. British Nationals, repatriated after a prolonged stay on a cruise ship hit by a deadly hantavirus outbreak, arrive by coach at Arrowe Park Hospital in Wirral, north west England, on May 10, 2026, where they are expected to stay for up to 72 hours.🔗 Leggi su Lanazione.it
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