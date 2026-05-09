Comincia a salire la tensione mediatica intorno all'Hantavirus. I modi e le strategie narrative ricordano tragicamente quelli del coronavirus, cosicché ci troviamo a vivere una sorta di déjà vu. Si vocifera nemmeno troppo obliquamente del possibile ritorno di una epidemia in Europa, proprio nei giorni in cui, per ironia della sorte, il governo italiano ha varato il nuovo piano pandemico, attivo fino al 2029. Non sappiamo, ovviamente, come andrà a finire, ma non ci stupiremmo affatto se dovesse ripresentarsi uno scenario analogo a quello del 2020, con il ritorno in pompa magna del Leviatano tecnosanitario. I virus e le epidemie esistono...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Hantavirus: stiamo per tornare a un regime di emergenza epidemica come quello del 2020 e al Leviatano tecnosanitario?

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