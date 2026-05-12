Il ministero italiano ha pubblicato una circolare riguardante le nuove regole su quarantena e assembramenti in risposta alla diffusione dell’Hantavirus. Nel frattempo, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il rischio di diffusione globale del virus, collegato all’evento sulla nave MV Hondius, è attualmente considerato basso. Questi aggiornamenti arrivano in un momento in cui le autorità monitorano attentamente la situazione sanitaria.

L’OMS al momento valuta come “basso” il rischio per la popolazione mondiale di diffusione del virus Hantavirus dall’evento della nave MV Hondius. In generale si tratta di un virus a bassa diffusione in ambito umano e in Italia sono stati segnalati pochi casi sporadici nel corso degli anni. Anche la rete di esperti per l’elaborazione di scenari di diffusione e di impatto sulla salute pubblica ha valutato un rischio “molto basso”. Sempre per gli esperti della rete Dispatch (Epidemic intelligence, Scenari pandemici, valutazione rischio) non è però completamente trascurabile il rischio di trasmissione tra umani, soprattutto quando la gestione dei casi delle persone sulla nave verrà effettuata dai diversi Paesi di provenienza.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Hantavirus, nuove regole in Italia su quarantena e assembramenti: la circolare del ministero

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