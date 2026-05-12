Un giovane di 25 anni, in isolamento in Calabria, non presenta sintomi associabili all’hantavirus. Il ragazzo era stato messo in quarantena dopo aver condiviso il volo KLM con una passeggera olandese della MV Hondius, deceduta successivamente. La quarantena è stata adottata in seguito alla sua vicinanza con la passeggera, anche se al momento non si registrano segnali clinici riconducibili all’infezione.

Il marittimo 25enne Federico Amaretti, che si trova in quarantena in Calabria per aver viaggiato sul volo KLM sul quale era stata per pochi minuti la passeggera olandese della MV Hondius poi deceduta, non ha sintomi riconducibili all’ hantavirus. A smentire la notizia, riportata da alcune testate, sono stati lo stesso Amaretti e Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), città dove risiede il giovane. «Federico non ha mai avuto sintomi riconducibili all’hantavirus; domani sarà sottoposto come gli altri italiani presenti su quel volo ad esami disposti in via precauzionale dal ministero della Salute e i campioni prelevati verranno trasferiti allo Spallanzani.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Hantavirus, non ha sintomi il 25enne in isolamento in Calabria

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