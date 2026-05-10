Hantavirus uno dei francesi rimpatriati ha sintomi | scatta l’isolamento

Un caso di hantavirus è stato segnalato a bordo della nave Hondius, coinvolgendo uno dei cinque cittadini francesi rimpatriati da Tenerife. Durante il viaggio di ritorno in Francia, uno di loro ha mostrato sintomi compatibili con la malattia. A seguito di questa scoperta, è stato disposto immediatamente l’isolamento del soggetto interessato. La situazione ha generato preoccupazione tra le autorità sanitarie e le persone coinvolte.

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