Hantavirus uno dei francesi rimpatriati ha sintomi | scatta l’isolamento
Un caso di hantavirus è stato segnalato a bordo della nave Hondius, coinvolgendo uno dei cinque cittadini francesi rimpatriati da Tenerife. Durante il viaggio di ritorno in Francia, uno di loro ha mostrato sintomi compatibili con la malattia. A seguito di questa scoperta, è stato disposto immediatamente l’isolamento del soggetto interessato. La situazione ha generato preoccupazione tra le autorità sanitarie e le persone coinvolte.
Cresce la preoccupazione attorno al focolaio di hantavirus emerso a bordo della nave Hondius. Uno dei cinque cittadini francesi rimpatriati oggi da Tenerife avrebbe infatti manifestato sintomi compatibili con la malattia durante il volo di rientro verso la Francia. La situazione ha spinto il governo francese ad adottare immediatamente misure straordinarie di contenimento. L’annuncio è arrivato direttamente dal primo ministro Sébastien Lecornu, che attraverso un messaggio pubblicato sui social ha confermato l’attivazione dell’isolamento per tutti i passeggeri coinvolti nel trasferimento sanitario. Le autorità sanitarie francesi stanno monitorando costantemente l’evoluzione del caso per evitare possibili rischi di diffusione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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