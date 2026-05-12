Hantavirus il 25enne calabrese è sintomatico | Esami allo Spallanzani L’Oms | 9 casi confermati – La diretta

Un giovane di 25 anni proveniente dalla Calabria è attualmente in quarantena fiduciaria dopo aver presentato sintomi compatibili con l’hantavirus. Sono stati inviati all'ospedale Spallanzani di Roma i campioni biologici per le analisi, mentre si attende l’esito degli esami. L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato un totale di nove casi di hantavirus in diversi Paesi. La vicenda riguarda anche una donna sudafricana deceduta a causa della stessa infezione, con il giovane che ha condiviso il volo con lei.

Saranno svolti allo Spallanzani di Roma gli esami sui campioni biologici del 25enne di Villa san Giovanni, già in quarantena fiduciaria, dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna sudafricana morta per l’ hantavirus. Il ragazzo calabrese avrebbe sintomi riconducibili al virus Andes. In mattinata c’era stato un riscontro rassicurante sul caso veneto legato all’hantavirus. Il tampone effettuato sul turista sudafricano a Padova, finito sotto osservazione dopo essere stato esposto al virus, ha dato esito negativo. La conferma è arrivata da Mara Campitiello, direttrice della prevenzione del ministero della Salute, ai microfoni di Radio anch’io.🔗 Leggi su Open.online

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