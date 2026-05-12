Hantavirus nessun protocollo straordinario al porto e all’aeroporto di Napoli

Al porto e all’aeroporto di Napoli non sono stati attivati protocolli sanitari straordinari legati al rischio hantavirus. Le autorità stanno continuando a seguire le procedure di monitoraggio abituali senza adottare misure aggiuntive. Nessun intervento speciale è stato disposto in queste strutture e le verifiche vengono svolte come di consueto. La situazione rimane sotto controllo senza interventi straordinari.

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