Hantavirus nessun protocollo straordinario al porto e all’aeroporto di Napoli
Al porto e all’aeroporto di Napoli non sono stati attivati protocolli sanitari straordinari legati al rischio hantavirus. Le autorità stanno continuando a seguire le procedure di monitoraggio abituali senza adottare misure aggiuntive. Nessun intervento speciale è stato disposto in queste strutture e le verifiche vengono svolte come di consueto. La situazione rimane sotto controllo senza interventi straordinari.
Nessun protocollo sanitario straordinario attivato al porto e all’aeroporto di Napoli per il rischio hantavirus: resta il monitoraggio ordinario. Al momento non è stato attivato alcun protocollo sanitario straordinario al porto di Napoli in relazione al rischio hantavirus. L’attenzione sul tema nasce dai casi di hantavirus registrati all’estero e dai timori legati a possibili ripercussioni sui traffici commerciali e passeggeri. Secondo i vertici dello scalo partenopeo, però, la situazione viene monitorata costantemente e non esistono, allo stato attuale, elementi che giustifichino l’introduzione di misure eccezionali. “Non risultano disposizioni ufficiali che impongano l’attivazione di protocolli dedicati”, ha spiegato Cuccaro.🔗 Leggi su 2anews.it
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