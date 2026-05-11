11 05 – Napoli 14enne accoltellato in piazza Municipio – Ministero Salute | Nessun allarme Hantavirus – MotoGP tripletta Aprilia in Francia

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina a Napoli, dove un 14enne è stato accoltellato in piazza Municipio. Un 15enne è stato fermato dalle forze dell'ordine in seguito alla lite nata per una ragazza. Nel frattempo, il Ministero della Salute ha dichiarato che non c’è alcun allarme Hantavirus, e nel mondo delle competizioni motoristiche, l’Aprilia ha conquistato una tripletta nel Gran Premio di Francia.

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Home > Podcast > 1105 – Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio – Ministero Salute: Nessun allarme Hantavirus – MotoGP, tripletta Aprilia in Francia Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio, fermato un 15enne. La lite scoppiata per una ragazza contesa. Il prefetto intensifica i controlli sulla movida e convoca un vertice. Ministero Salute: “Nessun allarme Hantavirus, siamo lontani da una pandemia”. Stanno bene i quattro passeggeri dell’aereo su cui è salita una vittima. Il Papa ringrazia le Canarie per lo sbarco della nave Hondius. MotoGP, storica tripletta Aprilia in Francia, Martin vince in rimonta davanti a Bezzecchi. Caduta per Bagnaia.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 11/05 – Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio – Ministero Salute: Nessun allarme Hantavirus – MotoGP, tripletta Aprilia in Francia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio: è grave, fermato 15enneTempo di lettura: < 1 minutoAncora un grave episodio di violenza questa sera a Napoli. Napoli, 14enne accoltellato davanti al McDonald’s di piazza MunicipioIl minorenne è stato ferito all’addome nella serata di sabato 9 maggio durante un’aggressione avvenuta per motivi ancora da chiarire in piazza... Argomenti più discussi: Napoli, 14enne ferito gravemente per sguardo di troppo a una ragazzina: fermato 15enne; Hantavirus, ministero Salute: In Italia attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo Klm; Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerre; Trasporto aereo, l’11 maggio sciopero nazionale: orari, scali interessati e voli garantiti.