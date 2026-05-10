Hantavirus la nave Hondius attracca al porto di Granadilla a Tenerife

Nelle prime ore di domenica, la nave da crociera MV Hondius ha attraccato al porto di Granadilla, sull’isola di Tenerife. La nave è stata colpita dall’hantavirus, e si stanno organizzando le operazioni di evacuazione per i più di 140 passeggeri e membri dell’equipaggio presenti a bordo. La situazione ha portato all’intervento delle autorità per gestire la sicurezza e le procedure di uscita dalla nave.

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La nave da crociera MV Hondius, colpita dall’hantavirus, è attraccata al porto di Granadilla, sull’isola di Tenerife nelle prime ore di domenica, dove si prevede l’evacuazione degli oltre 140 passeggeri e membri dell’equipaggio. Non era previsto che la nave attraccasse direttamente in porto, ma che rimanesse all’ancora, con i passeggeri e l’equipaggio trasferiti a terra con piccole imbarcazioni. L’hantavirus può causare malattie potenzialmente letali. Di solito si diffonde per inalazione di residui contaminati di escrementi di roditori e non si trasmette facilmente da persona a persona. Tuttavia, il virus Andes rilevato nell’epidemia sulla nave da crociera potrebbe, in rari casi, essere in grado di trasmettersi tra le persone.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hantavirus, la nave Hondius attracca al porto di Granadilla a Tenerife ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Granadilla Port on Alert as Hantavirus Cruise Nears Dock | Tenerife Port LIVE Notizie correlate Allerta Hantavirus, la nave Hondius arrivata a Tenerife: delegazione Oms al porto di Granadilla(Adnkronos) – E' entrata all'alba nel porto di Granadilla, a Tenerife, la nave da crociera Mv Hondius a bordo della quale è stato registrato un... Hantavirus, la nave da crociera Hondius arrivata nel porto di TenerifeLa nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus a bordo, è arrivata nel porto di Granadilla, nel sud-est dell’isola di Tenerife,...