Hantavirus | negativo l’uomo in isolamento a Padova positivo un crocerista spagnolo

Da lettera43.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo in isolamento a Padova è risultato negativo all'hantavirus. Nel frattempo, un passeggero spagnolo di una nave da crociera è risultato positivo al test. La MV Hondius, nave coinvolta in un focolaio di hantavirus, ha lasciato le Isole Canarie dopo aver sbarcato tutti i passeggeri. La situazione è sotto controllo e le autorità monitorano gli sviluppi.

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La MV Hondius, dove si è sviluppato un focolaio di hantavirus, è ripartita dalle Canarie dopo aver fatto sbarcare tutti i passeggeri. A bordo rimangono solo 26 membri dell’equipaggio. La nave da crociera è diretta verso Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’arrivo è previsto per domenica 17 maggio. Per quanto riguarda l’Italia, è arrivata la notizia della negatività del cittadino sudafricano in isolamento a Padova. Negativo l’uomo in isolamento in Veneto. «È negativo il test della persona in isolamento» a Padova perché sullo stesso volo Johannesburg-Amsterdam della donna olandese morta poi di hantavirus. Lo ha riferito questa mattina Maria Rosaria...🔗 Leggi su Lettera43.it

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