Un cittadino francese, evacuato dalla nave da crociera colpita da un focolaio di hantavirus, ha iniziato a manifestare sintomi durante il volo di ritorno verso Parigi. A bordo erano presenti altri quattro cittadini francesi, tutti portati in isolamento una volta arrivati. La nave, chiamata MV Hondius, era stata sottoposta a interventi di emergenza a causa dell’infezione, e il rimpatrio si è svolto domenica.

Ha iniziato a mostrare "sintomi" sul volo sanitario che lo ha riportato a Parigi. Uno dei cinque cittadini francesi evacuati dalla "MV Hondius ", la nave da crociera colpita da un focolaio di hantavirus, e rimpatriati domenica. Lo ha reso noto il Primo Ministro francese Sébastien Lecornu su X. "Questi cinque passeggeri sono stati immediatamente posti in stretto isolamento fino a nuovo avviso. Stanno ricevendo assistenza medica e saranno sottoposti a test e a una valutazione del loro stato di salute", ha aggiunto. Oltre al crocerista malato sono stati infatti isolato i familiari che viaggiavano con lui. Il governo francese emanerà un decreto "già questa sera" per attuare misure di isolamento adeguate a questi casi di contatto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hantavirus, un crocerista francese si ammala sul volo di rimpatrio: 5 finiscono in isolamento

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