Un uomo in isolamento a Padova è risultato negativo all’Hantavirus, mentre si è conclusa l’evacuazione a bordo della nave MV Hondius, coinvolta in un focolaio del virus. La nave, che si trovava alle Canarie, ha ripreso il viaggio dopo aver fatto sbarcare tutti i passeggeri. Non ci sono ulteriori persone sotto osservazione in relazione a questa vicenda.

La MV Hondius, dove si è sviluppato un focolaio di hantavirus, è ripartita dalle Canarie dopo aver fatto sbarcare tutti i passeggeri. A bordo rimangono solo 26 membri dell’equipaggio. La nave da crociera è diretta verso Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’arrivo è previsto per domenica 17 maggio. Per quanto riguarda l’Italia https:www.lettera43.ithantavirus-quarantena-quattro-persone-italia-come-stanno, è arrivata la notizia della negatività del cittadino sudafricano in isolamento a Padova. Negativo l’uomo in isolamento in Veneto. «È negativo il test della persona in isolamento» a Padova perché sullo stesso volo Johannesburg-Amsterdam della donna olandese morta poi di hantavirus.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Hantavirus: negativo l’uomo in isolamento a Padova, finita l’evacuazione della Hondius

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