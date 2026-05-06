Una nave che ha segnalato un focolaio di hantavirus attraccherà a Tenerife, portando all'evacuazione dei passeggeri verso i rispettivi paesi. La ministra ha affermato che verranno adottate misure di sicurezza specifiche per tutelare le persone che arrivano e per garantire le norme di salute pubblica. Le operazioni di sbarco sono state coordinate con attenzione per gestire la situazione.

“La nave crociera Mv Hondius con il focolaio di hantavirus attraccherà sabato all’isola di Tenerife nel porto di Granadilla de Abona e i passeggeri stranieri saranno evacuati nei rispettivi Paesi d’origine”. Ad annunciarlo è stata la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, al termine di una riunione in Moncloa sulla crisi sanitaria.I 14 spagnoli che viaggiano sulla nave saranno sottoposti a controlli alle Canarie e trasferiti in aereo a Madrid, dove resteranno in quarantena all’ospedale Ulla di Madrid. La ministra ha poi ribadito la particolare sicurezza che verrà prestata in questa operazione,“proteggeremo le persone che arrivano, ma...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Hantavirus, la nave con focolaio attraccherà a Tenerife: passeggeri evacuati nei rispettivi paesi

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