hantavirus 3 passeggeri evacuati dalla nave e trasportati in aereo nei paesi bassi

Mercoledì, tre passeggeri di una nave da crociera al largo di Capo Verde sono stati evacuati a causa di un’epidemia di hantavirus. I pazienti sono stati trasferiti in aereo nei Paesi Bassi. L’evacuazione è avvenuta in risposta alla diagnosi di infezione da hantavirus sui passeggeri coinvolti. La comunicazione ufficiale non fornisce dettagli sulle condizioni di salute dei pazienti né sulla durata dell’operazione.

Mercoledì tre pazienti sono stati evacuati dalla nave da crociera al largo di Capo Verde a causa di un’epidemia di hantavirus e trasportati in aereo nei Paesi Bassi. In Svizzera, intanto, è stato confermato un nuovo caso. La nave da crociera con circa 150 persone a bordo è in attesa di dirigersi verso le Isole Canarie, in Spagna: tre passeggeri sono morti e molti altri sono stati contagiati. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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